圆玩家的完美配置之梦，WD_BLACK SN850X NVMe SSD体验评测

【天极网DIY硬件频道】说到西部数据旗下的WD_BLACK(黑盘)是众多游戏用户的心中高端存储的象征，这也的确如西部数据对该系列的预期一样，WD_BLACK本就是专为游戏所打造，通过不断的优化产品，期望给玩家带来更多储存空间的同时，游戏体验也能有大幅提升。

此前西部数据在名为“What ’s Next数造辉煌”的发布会上推出了两款新品，其中一款便是今天的主角WD_BLACK SN850X NVMe SSD。本站也在近期收到了这款产品的2TB(无散热片)版本。

熟悉西部数据产品的用户一眼就能从型号名称看出，新款产品是WD_BLACK SN850的升级款。它搭载了PCIe Gen4技术的内置SSD进行了优化，可提供高达7,300 MB/s的顺序读取速度。而且得益于更低的延迟、预加载技术和自适应热能效管理，玩家可以获得更快的加载速度、更丰富的视觉表现以及强劲的散热性能。

外观鉴赏

如今对于存储的需求越来越高，很多热门游戏会占据不小的空间，而全新WD_BLACK SN850X NVMe SSD提供了1TB、2TB、4TB三个版本，以应对玩家对存储容量的不同的需求。尤其是4TB版容量基本能够满足市面上大部分游戏大作的需求。

值得一提的是，此次体验评测的为无散热片版本，但该产品还有加装散热片的版本。加装散热片的版本提供了1TB、2TB两个容量版本，在外观上会更加酷炫，支持RGB灯效来配合其他游戏装备，更出色的散热功能可以在游戏期间也有流畅的性能表现。

WD_BLACK SN850X NVMe SSD的包装依然采用了WD_BLACK标志性的外壳。并且在右下角醒目的位置上可以清晰的看到7300MB/s的数值。

SSD采用了标准的M.22280规格，为减少发热量WD_BLACK SN850X采用了单面芯片设计，背面没有任何元器配件，从而让它也有了更出色的兼容性。

SSD正面贴有家族式的全黑标签，藏在下方的便是一枚主控芯片，一枚缓存芯片，以及两枚NAND芯片。核心存储部件采用闪迪家的BiCS3D TLC NAND颗粒，编号为006761-1T00。另外，WD_BLACK SN850X在质保方面拥有5年的质保，用户可以很放心的使用。

性能测试

本次测试平台采用微星MAG Z690 TORPEDO DDR5版本，英特尔i7-12700k 12th， DDR5 内存(6400MHz)，酷冷至尊V850 V2金牌全模组电源。

首先我们先使用CrystalDiskMark对它做一个读/写速度测试。经过3次测试后，WD_BLACK SN850X 2TB最高读连续取速度达到6673.00MB/s，连续写入速度达到6520.61MB/s。

随后进入AS SSD Benchmark软件进行跑分测试。同样经过3次测试后，WD_BLACK SN850X 2TB最高读连续取速度达到6179.75.00MB/s，连续写入速度达到5997.56MB/s

缓存性能测试中，使用HD Tune Pro设置了200GB文件，对WD_BLACK SN850X进行测试。从结果来看来看，全程可以读写波动都很小，基本没有掉速情况。

虽然结果数值与官方给到的数值不同，但毕竟考虑到平台的缘故，因此没能跑到相应的数值也是正常情况。不过即便如此，WD_BLACK SN850X NVMe SSD的表现依然非常不错，能满足用户日常使用的需求。

总结

简单来说WD_BLACK SN850X NVMe SSD是一款性能更强容量更大的PCIe 4.0 x 4 SSD，也顺理成章的代替前代SN850成为了当下最强的“黑盘”，所有参数基本都拉到了其规格的顶配。此外，玩家可下载带有最新Game Mode 2.0的WD_BLACK 仪表板(仅限Windows系统)，保证玩家在畅玩、直播、录制、乃至夺得游戏胜利的过程中获得更好的体验。

不过想要发挥它全部的性能，对于平台还是有一定要求的，目前AMD X570平台能发挥出PCIe 4.0接口的满血实力。从性价比来看WD_BLACK SN850X NVMe SSD的售价会比前代稍贵一些，不过对于那些追求平台配置拉到顶配的玩家而言，这款SSD可以毫不犹豫的入手。