【天极网DIY硬件频道】今天，三星电子正式发布全新 microSD Express 存储卡――P9 Express固态存储卡。该系列以次世代游戏体验为目标打造，针对包括 Nintendo Switch™¹ 等主流游戏平台进行了优化。

基于 PCIe 接口与 NVMe 协议的 SD Express 技术，P9 Express 相较于传统 UHS-I 存储卡在数据传输性能上提升显著，非常适合需要高速数据处理与大容量传输的应用场景。

P9 Express尤其适合热衷于主机游戏的玩家。对于经常需要多款游戏及下载内容(DLC)的用户来说，主机内部存储空间往往难以满足需求。P9 Express提供 256GB 与 512GB 两种容量选择，为多人共用主机或安装多款游戏提供了充足空间，让玩家轻松突破存储限制，自由畅享多样游戏世界。在配备专用 SD Express 接口的设备上，P9 Express的顺序读取速度相比 UHS-I² 可实现高达四倍的性能提升，让创作者与专业用户能够更高效地在设备、PC、笔记本或工作站之间传输海量数据³。高速性能与可靠性的结合，使 P9 Express不仅能带来沉浸式游戏体验，也能轻松应对视频剪辑、渲染及大型媒体文件管理等高负载专业工作流程。

通过超快传输速度、主机内存缓冲区(HMB)支持，以及源自SSD技术的高级动态热防护(DTG)技术，使得P9 Express拥有近乎内置存储般的流畅游戏体验。即使在长时间游戏过程中，DTG技术也能智能监控并调节温度，有效防止设备过热，保持稳定性能。HMB技术通过高效利用主机系统内存，加速数据访问，进一步提升游戏响应速度。最高可达800MB/s的连续读取速度，比传统UHS-I卡快约四倍。多项技术协同作用，为玩家带来稳定、顺畅、沉浸的游戏体验，无惧卡顿与降速。

为全面守护用户的宝贵数据――无论是游戏存档，还是创作者的大型素材――P9 Express具备六重防护设计，可有效防水、耐受高低温、防X射线、抗磁、防摔、防磨损。坚固耐用的结构确保数据完整与持久性能，让玩家与专业用户在长时间使用中安心无忧。

P9 Express 256GB 与 512GB 版本现已在 samsung.com 及全球授权零售商发售 。

1. Nintendo Switch™ 为任天堂公司注册商标。

2. 性能基于三星内部测试结果，测试设备为 P9 Express 512GB microSD 卡搭配 PCIe 测试平台，与采用 UHS-I 接口的 PRO Ultimate 512GB microSD存储卡 对比。实际性能可能因主机设备、接口类型及使用条件而异。

3. 兼容具备 microSDXC™ 卡槽及 microSD™ Express 主机设备。若主机不支持 Express 接口，传输速度可能受限于 UHS-I。

4. 1GB = 1,000,000,000 字节。实际可用容量可能低于标示值，部分空间用于系统文件及存储管理。