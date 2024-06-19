音质画质的秘密 金士顿U盘的视听盛宴

【天极网DIY硬件频道】科技进步直观的表现在于提供人类更高的生活质量，这其中包括且不限于减轻了生活中琐碎的杂务，便捷的生活方式以及更愉悦、舒适的生活感受。例如，众人耳熟能详的MP3格式音乐已经慢慢被FLAC、APE等无损压缩音乐格式取代，毕竟无损压缩逼真、细腻的音质可以提供更丝滑的听音感受;同样，480P、720P分辨率的视频早已经被用户淘汰，更清晰的4K、8K视频才是当前的主流。作为音、视频的主流存储设备，传统的低速USB闪存盘(俗称U盘)，也渐渐被拥有高速传输标准的新一代闪存盘替代。在技术进步的同时，数据呈现出井喷式的增长，3MB容量的MP3摇身一变成103MB的无损音乐，数据容量增长超过30倍，对于音乐发烧友而言是喜闻乐见的，但是对于大多数用户而言，匹配的音乐规格才可以在容量和听音感受中找到适当的平衡点。

采样率和比特率 音频品质标准

各种音乐格式都会用kbps、kHz这样的单位来标注音频的品质，而这些单位和声音究竟有什么关系呢？音频由模拟信号转变成数字信号的过程称作采样，通过波形采样的方法记录1秒钟长度的声音需要的数据点就是采样率，其中比较常见的就是44.1kHz，这是CD音质的理论界限;而比特率就是每秒传输的比特数bit，单位为bps(Bit Per Second)，一般而言比特率越高，意味着传输数据越大，音质也越好。

例如，当前无损音乐至少要达到48kHz/16bit，超过CD音质的理论界限，当然更优质的发声单元需要更高标准的音源，所以96kHz、192kHz也已经很普遍。那么，在什么情况下选择什么样的存储设备更为合理呢？

例如，一般的车载音乐，汽车的音响效果并没有达到高端HiFi的标准，一般的48kHz/16bit的音乐就已经可以满足当前的听音需求，音乐的容量大小在20MB左右，如果用闪存盘存储每GB可以存储大约50首音乐，那么外观小巧容量大的金士顿DTSE9G3闪存盘或者DTDUO3CG3闪存盘无疑就比较适合车载听歌使用。

身材娇小容量大 车载U盘理想之选

听歌是很多用户的日常生活，在汽车上听歌更是上下班通勤打发无聊的法宝，将自己喜欢的音乐打包在一起，通过汽车音响播放只需要一枚小小的闪存盘。大部分汽车的USB接口在扶手箱或者中控单元，对于闪存盘的体积要求更高，毕竟闪存盘过大将影响日常使用。

金士顿DTSE9G3闪存盘尺寸只有39x12.2x4.6mm，重量只有区区5g，并且全金属机身，而且是国人喜欢的金色机身。无帽的设计从根本上杜绝了丢帽的风险，而且金属材质有足够的硬度和韧性抵御意外磕碰，确保数据安全。在规格方面，其拥有64GB、128GB、256GB和512GB四种规格，支持USB 3.2 Gen 1标准，读取速度最高可以达到220MB/s，写入速度更是达到了100MB/s，存储音乐将更加迅速，读取速度也可满足百兆大小无损音乐的传输需求。

金士顿DTDUO3CG3闪存盘同样是一款适合车载使用的闪存盘，并且创新的双接口设计可以在智能手机、电脑等Type-C和Type-A接口中任意存储数据，智能手机中听到的好音乐可以通过Type-C接口转存入闪存盘，再通过Type-A接口接入车载音响系统播放。在尺寸方面，这款闪存盘更为娇小，只有区区29.94x16.60x8.44mm，并且还为Type-C接口设计了一个旋转保护帽确保接口的安全。在规格方面，其拥有64GB、128GB、256GB三种规格，支持USB 3.2 Gen 1标准，读取速度最高可以达到200MB/s。

高清视频存储要求高 容量性能同等重要

除了音乐，人们的日常娱乐消遣离不开影视剧，尤其是荡气回肠的大片，让人血脉喷张。虽然网络上有很多资源可供下载，但是人们并不满足于在小尺寸的显示器上播放，而是将目光转向了更大尺寸的电视或者投影机上播放。如果说720P或者1080P视频在23-27英寸的显示器上播放和4K视频差距并不大，但是当画面尺寸达到了70英寸-120英寸，画面效果的差异肉眼可见，而且一旦在大屏幕上观看过4K或者8K视频，再看720P或者1080P可能还无法接受了呢!

视频的分辨率很好理解，480P、720P、1080P、2160P等等随着分辨率越大，视频的容量也越大，同样一部影视剧，480P可能只有数百MB的，而1080P就将达到1GB-2GB，4K视频更是达到了10GB甚至更高。从网络上下载了视频资源再通过电视或者投影机播放最简单的方法就是通过闪存盘播放。金士顿DTMAX系列闪存盘相比其他闪存盘才是更理想的选择，原因有二，容量和性能。

视频不同音频，文件需要的容量更大，一部的影视剧轻松突破10GB，一般的闪存盘可存储的数量略少，例如某40集的影视剧，容量可能达到400GB以上，一般的闪存盘可能会望而生叹。金士顿DTMAX系列闪存盘不同，其拥有256GB、512GB、1TB三种大容量可供选择，轻松存储更多高分辨率的影视剧。在性能方面，其达到了让人吃惊的1000MB/s读取速度和900MB/s的写入速度，这意味着一部10GB的视频文件理论上10秒左右就可以传输完毕，效率之高是大部分闪存盘无法比拟的。并且，金士顿DTMAX系列闪存盘提供了两种接口供用户选择，金士顿DTMAXA闪存盘为Type-A接口，金士顿DTMAX闪存盘为Type-C接口，除了接口和机身颜色不同，两款的性能和规格是一样的。

所以，如果想要在家或者在车里享受视听盛宴，除了好的声源和片源，还要有趁手的存储介质，娇小的金士顿DTSE9G3和DTDUO3CG3都是车载的理想伴侣，而性能强劲、容量充裕的金士顿DTMAX系列闪存盘则更适合家庭中存储和播放高清视频，并且存储效率更出众。此外，金士顿还为这三款产品还提供了5年保固、免费技术支持，让用户可以放心购买，安心使用。

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