放肆游戏尽兴爱 金士顿存储绽放BiliBiliWorld2024

BiliBiliWorld2024在激情与精彩中完美谢幕，作为中国年轻人潮流娱乐文化社区哔哩哔哩视频网一年一度的大型线下活动，同时也是国内宅文化中知名度极高的线下活动，几乎囊括了B站所有区的各种UP主，在这个炙热的夏天依然吸引了大批年轻人畅游BiliBiliWorld嘉年华。作为全球存储领袖，金士顿不仅打造了充满游戏激情的主舞台，更为无数动漫、二次元、游戏玩家们展示了全系高端存储产品，并且展会期间还推出了最新款金士顿英雄联盟联名款系列存储产品，让观众零距离体验高端存储带来的性能提升，让玩家和粉丝们可以放肆游戏尽兴爱。

BiliBiliWorld2024中的金士顿展台

《英雄联盟》在游戏领域中的地位与金士顿在存储领域中一样处于领袖地位，两个相关联行业的强强联合，在玩家中犹如一枚深水炸弹般掀起了惊涛骇浪。在金士顿的展台与BiliBiliWorld2024“游戏世界”分区主舞台，《英雄联盟》中的英雄无处不在，而备受玩家喜爱的金士顿英雄联盟联名款产品的全面亮相，更是吸引了无数观众驻足欣赏。此外热闹非凡的舞台活动，爆棚的观众体验感和空前高涨的参与度，为在场的观众及玩家完美诠释了至尊级产品及互动体验。

舞台上Coser为观众展示金士顿英雄联盟联名款产品

甜美的ShowGirl展示金士顿高性能存储产品

展馆核心位置的金士顿主题展台和酷炫的舞台无不告诉各位观众，高端存储就是为游戏而生，为生产力而战斗。甜美的ShowGirl吊足了众多玩家的胃口，驻足合影留念的人群绵延不绝，更吸引他们的则是时尚走秀时展示的金士顿高性能存储产品。

群贤毕至 金士顿英雄联盟联名款产品全面亮相

金士顿多年来一直积极拉进与年轻群体的距离，推动与年轻文化的互动和交流、与ACG文化的深入融合，努力让更多年轻人通过金士顿高性能、高品质和高颜值的存储产品感受不一样的生活乐趣。2024年，金士顿不仅发布了全新的英雄联盟联名款存储产品，还推出了颜值与性能兼备的Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 RGB特别限量版内存和超级野兽DDR5内存，高速便携的移动固态硬盘以及USB闪存盘等，凭借独特的设计以及产品本身强劲的性能，赢得了粉丝和用户们的广泛好评。

备受玩家和媒体关注的金士顿英雄联盟联名款系列存储产品

在金士顿《英雄联盟》展示区，对展会期间最新发布的英雄联盟联名存储产品集中进行亮相，这也是迄今为止阵容最强大的全家福。展示区包括最新款的金士顿英雄联盟联名闪存盘斯莫德款、金士顿英雄联盟联名闪存盘套装库奇款、金士顿英雄联盟联名闪存盘套装提莫款、金士顿英雄联盟联名移动固态硬盘套装永恩款。显然，这些金士顿联合英雄联盟推出的联名款系列存储产品，不仅拥有高性能、大容量和品质出众等特点，独特的主题限定设计也成功吸引了众多现场观众驻足观看。

各路大咖齐聚金士顿展台 激情互动热闹非凡

金士顿展台除了邀请英雄联盟电竞选手icon前来助阵，还有著名电竞游戏解说管泽元和B站百大UP主LKs、籽岷也都亲临现场，嘉宾们从自身角度讲述了与金士顿的故事，并隆重介绍了最新款的金士顿英雄联盟联名存储产品。在金士顿展台的互动环节，嘉宾们为认真听讲解，并在提问环节中回答正确的观众送上了精美礼品;B站百大UP主籽岷还举办了一场隆重的粉丝见面会;最后的水友赛也让玩家有机会和各路大咖一较高低。毫无疑问，电竞级游戏对于电脑硬件的要求更为苛刻，不仅要有足够强大的性能，更要求长久的稳定性，金士顿凭借自身在产业中的地位，在高端游戏硬件领域中占有举足轻重的地位，目前已成为游戏玩家休闲娱乐和电竞选手训练比赛中的强大伙伴。

嘉宾们介绍金士顿英雄联盟联名存储产品

与icon同场竞技的水友赛

籽岷签售中翘首以盼的粉丝

籽岷见面会现场挤满了热情高涨的粉丝们

有颜有料 高性能存储点亮虚拟世界

除了英雄联盟联名款存储产品之外，面向游戏玩家和专业用户的Kingston FURY展台中还有众多高性能、大容量的存储产品，这些酷炫的存储产品凭借着卓越的性能、出色的稳定性和超高的颜值，给玩家带来系统性能的全面提升，营造出酷炫的游戏氛围，并真正赋能玩家，在游戏赛场中获得更多的竞争优势。

有颜有料的Kingston FURY高性能内存和固态硬盘

超级野兽是金士顿最新推出的一系列低时序内存，在频率相同的条件下，低时序内存不仅可以大大缩短内存对处理器的响应时间，从而提高响应速度和数据处理效率，并可以降低出错率，提高内存的稳定性。在金士顿展示区，超级野兽内存全面出动，不仅有不同频率、容量的多种版本，还有不同配色的散热器以及酷炫十足的RGB动态光效版本，为玩家提供了充足的选择。

超级野兽全家福合影

除了超级野兽内存产品外，金士顿还展示了一系列面向游戏玩家推出的高性能、大容量固态硬盘产品，包括基于PCIe 4.0和NVMe协议的Kingston FURY叛逆者(Renegade)系列、KC3000系列、NV2系列，以及XS2000移动固态硬盘。

现场展示性能优异的固态硬盘

金士顿在此次BiliBiliWorld2024展会中完美亮相，更多的观众通过高性能的存储产品感受到了金士顿在行业中不可撼动的地位，通过零距离的参观为自己主机的升级换代找到了解决方案，而与《英雄联盟》的合作更是为游戏发烧友平添了几分热爱。金士顿展台还为到场观众准备了海量的福利，各种趣味小游戏、与嘉宾大咖、Coser、ShowGirl们的精彩互动项目，以及赢取丰厚奖品的活动参与机会让大家在现场真实感受到金士顿与你同在(Kingston Is With You)的品牌理念!

放肆游戏尽兴爱

关于金士顿科技公司

从大数据到笔记本电脑和个人PC，到基于IoT物联网的智能设备和可穿戴设备，再到嵌入式设计与合同制造，金士顿涉及人们的生活、工作和娱乐等方方面面。全球最大的PC制造商和云托管公司在生产制造中都离不开金士顿的产品和解决方案，而金士顿创新的热情也不断推动着全球科技的发展与革新。金士顿努力超越自我，不断拓展业务领域，通过提供高效的解决方案来满足更多客户的需求，并期望看到更美好的前景。

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