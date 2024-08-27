西部数据旗下WD Blue系列推出针对内容创作者的全新NVMe SSD

2024年8月27日，上海 C 数字内容创作者在各类平台发布扣人心弦的故事、震撼的照片和高质量的视频，广受用户追捧。为持续满足市场对于优质内容的需求，他们需要海量的存储空间以及更快速、更高效的工作流程。随着搭载人工智能(AI)的应用程序不断生成规模日渐庞大的媒体素材，更高性能、更大容量的数据存储解决方案变得越来越重要。

西部数据今日宣布，正式推出全新的WD Blue™ SN5000 NVMe™ SSD。这是一款为内容创作者与专业人士打造的下一代存储解决方案，能够处理涉及多流4K视频、图像及音频的繁重工作流程。作为一款适用于PC端的M.2 2280规格的 SSD，WD Blue™ SN5000 NVMe™ SSD适用于有海量内容创作需求的用户，旨在帮助他们显著提升PC的性能表现并扩展SSD存储容量。

WD Blue™ SN5000 NVMe™ SSD

同时，新款WD Blue™ SN5000 NVMe™ SSD与西部数据公司近期发布的人工智能数据周期第四阶段和第六阶段的存储需求保持了战略一致性，能够提供更高存储性能，帮助用户大幅度提升在人工智能环境下进行内容创作的工作流程效率。

人工智能数据周期(AI Data Cycle)

WD Blue™ SN5000 NVMe™ SSD能够支持搭载AI的应用程序并加速用户的工作流程，其产品特点包括：

・ 超高容量：拥有高达4TB*的存储空间，与上一代产品相比**容量提升到约两倍。

・ 高速传输：配备PCIe™ Gen4接口，可以实现高达5,500MB/s的顺序读取速度(4TB容量型号);与上一代产品相比***性能提升约24%，可加速创作流程，提高生产力。

・ 西部数据nCache™ 4.0 技术：可以实现突发性写入大型文件。

・ 多任务处理：支持NVMe™接口协议，可同时高效进行多任务处理。

・ 耐用无忧：高达1,200 TBW****的耐久度(4TB容量型号)，为绘图设计及渲染等高强度工作提供坚实保障。

WD Blue™ SN5000 NVMe™ SSD预计将于9月初正式上市，可通过西部数据指定电商平台店铺、经销商及零售渠道购买。欲了解详细规格及更多产品信息，请点击此处。