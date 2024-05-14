听歌扩容高效办公 金士顿U盘的正确打开方式

USB闪存盘对于每个人都不陌生，甚至有些人同时拥有多个USB闪存盘，但是USB闪存盘的种类繁多，每款都有自己的特点，对应的使用场景也不尽相同，倘若用对了场景当然是如虎添翼，但是用错了场景可就事倍功半了。究竟怎样才可以如虎添翼，又如何避免事倍功半？现在以金士顿为例，看看USB闪存盘正确的打开方式。

车载音乐理想载体 贵气便携金属盘

很多司机听歌的方式不是通过蓝牙连接手机，而是直接通过USB接口连接一个USB闪存盘，这样的好处在于无需占用手机，不走手机流量，即便导航、通过蓝牙拨打电话的时候，汽车中的背景音乐也可以不中断，而且USB闪存盘普遍存储的音乐数量也更多。那么什么样的USB闪存盘更适合车载使用呢？

金士顿DTSE9G3闪存盘就是司机朋友的理想之选，这是一款金光熠熠的全金属USB 3.2 Gen 1闪存盘，对于车载USB闪存盘，金属材质会优于塑料或橡胶材质。因为汽车根据停放环境的不同容易出现较大温差，例如烈日炎炎下，汽车露天停放，车内温度很有可能达到70-90℃，塑料或橡胶材质长期在这样的环境下会加速老化，产生褪色、手感黏腻、变形等等，但是金属的耐高温特性可以从容面对恶劣环境而不受丝毫影响。

金士顿DTSE9G3闪存盘尺寸只有39x12.2x4.6mm，属于车载使用的黄金尺寸，既不会过长影响日常活动空间，也不会过短让插拔时手指无处拿捏。容量方面提供了64GB-512GB四种不同的容量，毕竟现在音频文件早已经从128kbps的个位数MB容量提升到了96kHz/24bit的三位数MB容量，1GB大约可以存储8-10首左右的超高品质音乐。在存储速度方面达到了220MB/s和100MB/s的读写速度，高于主流USB闪存盘的读写速度让数据传输更快捷。

一鱼两吃 双接口闪存盘跨平台兼容

开车的司机可以听音乐，但是更多乘坐公共交通通勤的用户如何打发时间？其实，他们不仅可以听歌，更可以追剧，而且无需浪费手机流量，只需要一个金士顿DTDUO3CG3闪存盘。

将电脑下载的音乐或者影视剧转移到USB闪存盘上，再用手机连接USB闪存盘在本地播放自然就不用浪费手机流量，更不会因为地下或者隧道手机通信信号弱导致播放卡顿或中断。但是，当前绝大多数智能手机采用的是Type-C接口，可很多型号比较久的电脑上并没有Type-C接口，只有传统的USB-A接口。此时金士顿DTDUO3CG3闪存盘的双接口的优势就体现出来了，无需任何转接头或者转接线，既可以在USB-A接口的电脑等设备上使用，也可以在Type-C接口的智能手机等设备上使用，甚至兼容各平台不同的系统，例如Windows系统、Chrome系统、Mac系统以及Linux系统等。

金士顿DTDUO3CG3闪存盘支持USB 3.2 Gen 1标准，可以提供200MB/s的读取速度，在容量方面提供了64GB、128GB和256GB三种容量，想跨平台便捷使用，那么金士顿DTDUO3CG3闪存盘就是不错的选择。

颠覆生产力 USB闪存盘速度破千

工作中需要经常进行数据传输，容量较小的文件可以通过网络发送，较大容量的文件，例如设计图、高清视频等等动辄GB级的文件，再通过网络传输并不是最高效的方式，一枚小小的闪存盘会更便捷。当前主流USB闪存盘的速度已经可以达到200MB/s，即便如此，大容量的文件存储还是需要很长的等待时间，如何减少等待时间提高工作效率？答案就是金士顿DTMAX闪存盘。

金士顿DTMAX闪存盘采用Type-C接口，支持USB 3.2 Gen 2标准，可以提供1000MB/s的读取速度和900MB/s的写入速度，在容量方面提供了256GB、512GB和1TB三种大容量。相比主流USB闪存盘，不仅容量更大，速度也更快。例如，一部30GB的高清视频，以往用主流USB闪存盘大约需要5-8分钟才能拷贝完成，现在如果在匹配的接口下，理论上只需要30余秒即可拷贝完成，对于内容创作者，效率的提升不是一星半点，颠覆了生产力!

综上所述，三款高品质的金士顿USB闪存盘各有各的特色，用户可以按需选择。此外，金士顿还为这三款产品还提供了5年保固、免费技术支持，用户完全可以放心购买，安心使用。

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