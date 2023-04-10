卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘首发评测

近期DIY存储市场的行情已经很难用一个“卷”字来概括，在消费者眼中普遍看到的现象是内存条、固态硬盘等产品近乎“一天一个价”，大容量、高性能的存储产品变得更加亲民，而这股风潮同样席卷到其它拥有内置存储的数码产品领域，带来了争夺产品性价比的新角度。

而回到存储领域，我们同样能够看到诸多性价比出色的产品，其中一些代表了国产阵容、国潮风范;另一边也不断有老牌的国际存储大厂推陈出新，为用户提供优质选择。近期我们就收到了Lexar雷克沙ARES系列的首款固态硬盘产品，让我们一起通过评测来了解一下它的性能表现。

ARES战神是Lexar雷克沙推出的电竞存储产品系列，此前以带有机甲风散热马甲设计的内存条为主。ARES固态硬盘首次脱离已有的NM系列，将游戏电竞作为主打场景，并希望凭借大容量、高速率以及超高性价比征服玩家的心。

Lexar雷克沙ARES固态硬盘(后文简称ARES SSD)当前已在京东自营旗舰店等平台上架，在售有512GB/1TB/2TB三种容量，我们收到的是2TB版本。三种容量均采用标准M.2 2280规格与单面颗粒设计，能够充分适应台式机、PS5等各种主流设备以及内部空间较为紧凑的笔记本存储拓展需求。

而在包装与外观设计方面，ARES SSD可以说一改Lexar雷克沙固态硬盘产品内敛沉稳的专业风，更多吸收了年轻化、炫酷的电竞元素。包装正面大量采用深红色以及亮面材质，凸显产品家族名称“ARES”以及关键的参数：连续读取速度可达7400MB/s。内包装则沿用了Lexar雷克沙固态硬盘产品的风格，除SSD本身外装入了一份纸质材料与一颗固定用螺丝。

ARES SSD本体的外观设计与外包装如出一辙，表面覆盖的标签同样采用深红色+黑色的配色与纹路组合，并凸显充满战斗感的“ARES”Logo。值得一提的是，这块覆盖了主控与颗粒的标签采用石墨烯复合材料，帮助传导与发散主控、颗粒工作时的热量，提供更稳定的性能。

散热标签下，ARES SSD(2TB)配备了联芸科技MAP1602A主控与两颗江波龙自封存储颗粒，无DRAM设计，采用HMB机制与SLC Cache智能缓存。Lexar雷克沙官方资料显示其连续读取速度可达7400MB/s，连续写入速度可达6500MB/s，4K随机读取为1000K IOPS，4K随机写入为900K IOPS，同时2TB版本的使用寿命可达1500TBW，并支持有限质保5年。

对于一款主打性价比电竞应用的存储产品而言，ARES SSD的方案是我们比较熟悉的，它的实际表现会如何呢？接下来我们将其安装到测试平台，使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO磁盘基准、HD Tune Pro等软件进行跑分测试。

AMD/Intel测试平台的部分配置分别如下：

首先通过CrystalDiskInfo查看固态硬盘本身的属性与更多信息，可以看到ARES SSD 2TB版本的实际容量为2048.4GB，支持NVMe 1.4标准和TRIM等功能。

打开常用的CrystalDiskMark进行预设状态和单线程模式下的跑分测速，此次我们也区分了AMD与Intel平台的测试结果，在此一并展现以供参考。

AMD平台测试结果

Intel平台测试结果

CrystalDiskMark预设的多队列多线程状态下，可以看到ARES SSD在AMD平台可达到7439.96MB/s的连续读取速度，6676.48MB/s的连续写入速度，超出标称水平，接近PCIe 4.0x4通道的理论带宽上限，表现优异。

AMD平台测试结果

Intel平台测试结果

单线程模式下，ARES SSD在Intel平台的随机4K读写表现更优秀，这可能得益于更好的CPU与内存性能。

AMD平台测试结果

Intel平台测试结果

查看多线程的随机4K读写IOPS结果，Intel在这方面更能发挥出ARES SSD的性能，32队列16线程的随机4K性能均达到1000K IOPS以上。

AMD平台测试结果



Intel平台测试结果



单线程状态下，Intel平台在随机4K方面的性能发挥同样更强。

在两种主流平台进行这款ARES SSD的性能测试让我们收获颇多，虽然两个平台配置的代际有一定差距，但能注意到似乎AMD更擅长对通道极限性能的发挥，Intel则凭借新硬件实现了更强的随机4K性能等综合表现的平衡。这也许为我们在DIY配置中的选择带来一些启示：例如根据自身需求的类型和倾向选择哪一类平台；在使用无DRAM设计的固态硬盘时，平台本身的CPU与内存性能影响甚大等等。

再来看看其它测试软件的结果。

在Intel平台运行压力更大的AS SSD Benchmark时，ARES SSD测得连续读取性能为5419.63MB/s，连续写入性能为5048.93MB/s，4K读写达到88.86MB/s与289.17MB/s，延迟表现良好，整体评分达到9331分。

同样是在Intel平台运行TxBench，测得ARES SSD的随机读写速度分别为7099.148MB/s与6742.136MB/s。

在ATTO磁盘基准测试中可以测得存储产品对不同大小文件的读写性能，ARES SSD在64KB大小以上的文件中可以发挥接近峰值的写入性能，在512KB大小以上的文件中可以发挥接近峰值的读取性能。

最后，我们通过HD Tune Pro软件在大容量文件的连续写入和读取中，查看ARES SSD的模拟缓存使用情况以及性能稳定程度。设置连续写入200GB文件，可见橙色曲线记录下的连续写入速度维持在约5500MB/s，蓝色曲线记录的连续读取速度则达到6000MB/s左右，全程没有离开模拟SLC缓存，且波动幅度极小，稳定性出色。

评测总结

综合来看，Lexar雷克沙再次在这款ARES固态硬盘上做到了与时俱进、因时制宜，在PCIe 4.0规格大众化的阶段，针对游戏电竞、办公生产力等需求提供堪称冗余级别的超高读写性能，也具备出色的散热配置与稳定性，可以成为DIY装机、旧平台升级、游戏主机扩容等需求的优质选择，应用面非常广泛。

同时伴随着存储颗粒等元件成本的降低，ARES SSD相比短短数个月前面世的存储产品，无疑具有更优的性价比，在一线水平的性能基础上，512GB/1TB/2TB三种容量版本的ARES SSD京东自营到手价仅为279元/399元/699元。其中笔者最为推荐的当然也是一步到位的2TB版本，谁说大容量高性能的NVMe固态硬盘不能走量呢？