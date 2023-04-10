您现在的位置： 天极网 > DIY硬件频道 > 存储

 公众号 排行榜 发布会

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘首发评测

2023-04-10 16:10:00 作者：Lord_ViTa

  • +1 你赞过了

  近期DIY存储市场的行情已经很难用一个“卷”字来概括，在消费者眼中普遍看到的现象是内存条、固态硬盘等产品近乎“一天一个价”，大容量、高性能的存储产品变得更加亲民，而这股风潮同样席卷到其它拥有内置存储的数码产品领域，带来了争夺产品性价比的新角度。

  而回到存储领域，我们同样能够看到诸多性价比出色的产品，其中一些代表了国产阵容、国潮风范;另一边也不断有老牌的国际存储大厂推陈出新，为用户提供优质选择。近期我们就收到了Lexar雷克沙ARES系列的首款固态硬盘产品，让我们一起通过评测来了解一下它的性能表现。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  ARES战神是Lexar雷克沙推出的电竞存储产品系列，此前以带有机甲风散热马甲设计的内存条为主。ARES固态硬盘首次脱离已有的NM系列，将游戏电竞作为主打场景，并希望凭借大容量、高速率以及超高性价比征服玩家的心。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  Lexar雷克沙ARES固态硬盘(后文简称ARES SSD)当前已在京东自营旗舰店等平台上架，在售有512GB/1TB/2TB三种容量，我们收到的是2TB版本。三种容量均采用标准M.2 2280规格与单面颗粒设计，能够充分适应台式机PS5等各种主流设备以及内部空间较为紧凑的笔记本存储拓展需求。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  而在包装与外观设计方面，ARES SSD可以说一改Lexar雷克沙固态硬盘产品内敛沉稳的专业风，更多吸收了年轻化、炫酷的电竞元素。包装正面大量采用深红色以及亮面材质，凸显产品家族名称“ARES”以及关键的参数：连续读取速度可达7400MB/s。内包装则沿用了Lexar雷克沙固态硬盘产品的风格，除SSD本身外装入了一份纸质材料与一颗固定用螺丝。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  ARES SSD本体的外观设计与外包装如出一辙，表面覆盖的标签同样采用深红色+黑色的配色与纹路组合，并凸显充满战斗感的“ARES”Logo。值得一提的是，这块覆盖了主控与颗粒的标签采用石墨烯复合材料，帮助传导与发散主控、颗粒工作时的热量，提供更稳定的性能。

  散热标签下，ARES SSD(2TB)配备了联芸科技MAP1602A主控与两颗江波龙自封存储颗粒，无DRAM设计，采用HMB机制与SLC Cache智能缓存。Lexar雷克沙官方资料显示其连续读取速度可达7400MB/s，连续写入速度可达6500MB/s，4K随机读取为1000K IOPS，4K随机写入为900K IOPS，同时2TB版本的使用寿命可达1500TBW，并支持有限质保5年。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  对于一款主打性价比电竞应用的存储产品而言，ARES SSD的方案是我们比较熟悉的，它的实际表现会如何呢？接下来我们将其安装到测试平台，使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO磁盘基准、HD Tune Pro等软件进行跑分测试。

  AMD/Intel测试平台的部分配置分别如下：

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  首先通过CrystalDiskInfo查看固态硬盘本身的属性与更多信息，可以看到ARES SSD 2TB版本的实际容量为2048.4GB，支持NVMe 1.4标准和TRIM等功能。

  打开常用的CrystalDiskMark进行预设状态和单线程模式下的跑分测速，此次我们也区分了AMD与Intel平台的测试结果，在此一并展现以供参考。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

AMD平台测试结果

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

Intel平台测试结果

  CrystalDiskMark预设的多队列多线程状态下，可以看到ARES SSD在AMD平台可达到7439.96MB/s的连续读取速度，6676.48MB/s的连续写入速度，超出标称水平，接近PCIe 4.0x4通道的理论带宽上限，表现优异。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

AMD平台测试结果

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

Intel平台测试结果

  单线程模式下，ARES SSD在Intel平台的随机4K读写表现更优秀，这可能得益于更好的CPU与内存性能。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

AMD平台测试结果

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

Intel平台测试结果

  查看多线程的随机4K读写IOPS结果，Intel在这方面更能发挥出ARES SSD的性能，32队列16线程的随机4K性能均达到1000K IOPS以上。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

AMD平台测试结果

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

Intel平台测试结果

  单线程状态下，Intel平台在随机4K方面的性能发挥同样更强。

  在两种主流平台进行这款ARES SSD的性能测试让我们收获颇多，虽然两个平台配置的代际有一定差距，但能注意到似乎AMD更擅长对通道极限性能的发挥，Intel则凭借新硬件实现了更强的随机4K性能等综合表现的平衡。这也许为我们在DIY配置中的选择带来一些启示：例如根据自身需求的类型和倾向选择哪一类平台；在使用无DRAM设计的固态硬盘时，平台本身的CPU与内存性能影响甚大等等。

  再来看看其它测试软件的结果。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  在Intel平台运行压力更大的AS SSD Benchmark时，ARES SSD测得连续读取性能为5419.63MB/s，连续写入性能为5048.93MB/s，4K读写达到88.86MB/s与289.17MB/s，延迟表现良好，整体评分达到9331分。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  同样是在Intel平台运行TxBench，测得ARES SSD的随机读写速度分别为7099.148MB/s与6742.136MB/s。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  在ATTO磁盘基准测试中可以测得存储产品对不同大小文件的读写性能，ARES SSD在64KB大小以上的文件中可以发挥接近峰值的写入性能，在512KB大小以上的文件中可以发挥接近峰值的读取性能。

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  最后，我们通过HD Tune Pro软件在大容量文件的连续写入和读取中，查看ARES SSD的模拟缓存使用情况以及性能稳定程度。设置连续写入200GB文件，可见橙色曲线记录下的连续写入速度维持在约5500MB/s，蓝色曲线记录的连续读取速度则达到6000MB/s左右，全程没有离开模拟SLC缓存，且波动幅度极小，稳定性出色。

  评测总结

卷容量又卷性能的“新战神” Lexar雷克沙ARES NVMe M.2固态硬盘评测

  综合来看，Lexar雷克沙再次在这款ARES固态硬盘上做到了与时俱进、因时制宜，在PCIe 4.0规格大众化的阶段，针对游戏电竞、办公生产力等需求提供堪称冗余级别的超高读写性能，也具备出色的散热配置与稳定性，可以成为DIY装机、旧平台升级、游戏主机扩容等需求的优质选择，应用面非常广泛。

  同时伴随着存储颗粒等元件成本的降低，ARES SSD相比短短数个月前面世的存储产品，无疑具有更优的性价比，在一线水平的性能基础上，512GB/1TB/2TB三种容量版本的ARES SSD京东自营到手价仅为279元/399元/699元。其中笔者最为推荐的当然也是一步到位的2TB版本，谁说大容量高性能的NVMe固态硬盘不能走量呢？

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

Lord_ViTa

最新资讯

江波龙&雷克沙参展CFMS 2023

热门视频

“HUAWEI问界”被叫停

新品评测

WD_BLACK SN850X NVMe SSD
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录