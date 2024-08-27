金士顿移动固态硬盘系列推出全新红色限定款

【天极网DIY硬件频道】2024年8月26日北京讯，全球存储领袖金士顿今天宣布推出红色限定款XS1000移动固态硬盘，这是一个外观小巧且设计时尚的文件备份解决方案。该系列在原有的全黑色XS1000和银色XS2000基础上增添全新的红色限定款XS1000移动固态硬盘，进一步拓展了金士顿的移动固态硬盘产品的阵容。金士顿移动固态硬盘系列产品采用极其紧凑的设计，重量不到29克，可轻松装入口袋中外出随身携带。

金士顿的XS1000系列移动固态硬盘提供高达1,050MB/s1的读取速度和最大2TB2的大容量存储空间，为用户存储海量的照片、视频、游戏和文件提供了充足的空间。这款硬盘随附了一条USB-C®3 to USB-A的线缆，以及一个额外的USB-A转USB-C适配器，以确保与新设备和传统设备都能实现最大兼容性。XS1000的尺寸如钥匙扣般小巧，是用户进行文件备份便捷、可靠的伙伴，并能确保用户随时随地访问重要的文档、珍贵的回忆和媒体文件。今年早些时候，金士顿的XS1000移动固态硬盘还荣获了2024年红点产品设计奖。红点设计奖自1955年设立以来，一直是全球规模最大、最具声望的设计比赛之一，每年都吸引来自全球约60个国家的超过20,000件作品参赛。

金士顿渠道业务高级总监张智俊先生表示：“基于全黑色款XS1000取得的成功，我们为那些希望通过与众不同的色彩来表达自我个性的客户推出了全新的限定配色。随着XS1000红色限定款的加入，客户们在购买拥有获奖设计的移动存储设备时有了更多的选择。”

XS1000拥有1TB和2TB两种容量选择，并提供5年有限保固4和免费技术支持服务。

XS1000移动固态硬盘功能与规格:

• 超高的便携性：这款紧凑且重量仅不足29克的超薄移动固态硬盘可轻松放入掌心，让您随时随地携带文件，且毫无负担。

• 可靠的文件备份：随身携带所有重要资料。不间断地传输和存储文档、大型照片、游戏和视频。

• 扩展存储空间：最高可达2TB2的大容量，扩展您的数字资料库，珍藏生活中的每一个珍贵瞬间。

• 支持USB 3.2 Gen 2：实现高达1,050MB/s1的读取速度，并向下兼容USB 3.2 Gen 1，确保与传统设备的无缝连接。1

• 接口：USB 3.2 Gen 2

• 速度1： 最高读取速度可达1,050MB/s，写入速度可达1,000MB/s

• NAND类型: 3D NAND

• 容量2：1TB、2TB

• 尺寸：69.54×32.58×13.5mm

• 重量：28.7克

• 外壳材质：金属+塑料

• 工作温度：0℃~40℃

• 存储温度：-20℃~85℃

• 保固/支持4： 5年保固，免费技术支持

• 兼容性5：支持Windows®11,10, macOS®(v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™，Android™,iOS/iPadOS®(v.13+)

1. 基于内部测试。速度可能因主机的硬件、软件和使用情况不同而有差异。获取最佳速度需要 USB 3.2 Gen 2 主机设备。

2. 闪存设备上所列容量有部分会用于格式化和其他功能，并非全部用于数据存储。因此，可用于存储数据的实际容量小于产品上所标的数值。有关详细信息，请参阅《Kingston 闪存指南》。

3. USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛(USB Implementers Forum)的注册商标。

4. 有限保固以 5 年或“固态硬盘剩余寿命”为准。您可以使用 Kingston SSD Manager 查看剩余寿命。全新未使用的产品将显示磨损指标值一百 (100)，而已达到程序擦除周期寿命极限的产品将显示磨损指标值一 (1)。访问 Kingston.com/wa 了解详细信息。

5. 与Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iOS/iPadOS和安卓等设备的兼容性可能会有所不同，其主要取决于主机软件/硬件(请参阅您的主机制造商支持网站)。对于安卓/iOS/iPadOS设备，可能需要使用额外的OTG数据线(金士顿不提供该数据线)。