金士顿推出新一代高性能产品 NV3 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘

【天极网DIY硬件频道】2024年9月3日北京讯，全球存储领袖金士顿今天宣布推出NV3 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘，该产品专为寻求紧凑型大容量4x4 NVMe PCIe性能固态硬盘的用户而设计。

金士顿NV3 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘是一款配备Gen 4x4 NVMe主控的新一代高性能存储解决方案。金士顿NV3提供了高达6,000MB/s¹的读取速度和5,000MB/s¹的写入速度，确保了系统能够更快地处理从剪辑到游戏等各种工作负载。这款固态硬盘可以全面优化系统性能，在无需牺牲其它性能的同时即可为用户带来体验的提升。其采用紧凑的单面M.2 2280(22x80mm)设计，存储容量最高可达4TB2,5，同时还可以为其它硬件节省空间。作为一款具有高性价比的存储解决方案，NV3非常适合希望提升电脑性能的创作者和游戏玩家。

金士顿渠道业务高级总监张智俊先生表示：“我们很高兴能够通过新一代产品――NV3 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘来为广大用户提升电脑的使用体验。无论是为了满足因在家工作而日益增长的需求进行升级，还是想打造一台全新的高速游戏电脑，亦或是提高生产力，NV3都能够以极具吸引力的价格带来出色的速度体验和可靠性。”

NV3提供从500GB到4TB等多种容量，将为用户的应用程序、文档、照片、视频、游戏等提供所需的存储空间。此外，NV3还将随附为期一年Acronis® True Image for Kingston软件的免费使用，以及金士顿SSD Manager应用程序，使用户能够监控固态硬盘的健康状态、使用情况、完成对硬盘固件的更新。

NV3 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘的特性与规格

• 外形规格：M.2 2280

• 接口：PCIe 4.0 x4 NVMe

• 容量2：500GB, 1TB, 2TB, 4TB5

• 顺序读写速度1：

o 500GB C 5,000/3,000MB/s

o 1TB C 6,000/4,000MB/s

o 2TB C 6,000/5,000MB/s

o 4TB C 6,000/5,000MB/s

• NAND类型：3D TLC NAND闪存

• 耐久性(总写入字节数)³：

o 500GB C 160TB

o 1TB C 320TB

o 2TB C 640TB

o 4TB C 1280TB

• 储存温度：-40℃~ 85℃

• 工作温度：0℃~ 70℃

• 尺寸：22mm x 80mm x 2.3mm

• 重量：7g(所有容量)

• 非运行时的抗震强度：最大20G(10-2000Hz)

• MTBF：200万小时

• 保修/支持4：3年有限保固，免费技术支持

这款固态硬盘专为台式机和笔记本电脑的工作负载而设计，并不适用于服务器环境。

1. 基于使用 PCIe 4.0 主板的“实际性能”。速度可能因主机的硬件、软件和使用情况不同而有差异。

2. 闪存设备上所列容量有部分会用于格式化和其他功能，并非全部用于数据存储。 因此，实际可用存储容量会低于产品所列之容量。 如需详细信息，请参阅金士顿闪存指南：Flash Memory Guide。

3. 总写入字节 (TBW) 由 JEDEC 客户端工作负载 (JESD219A) 得出。

4. 有限保固以 3 年或“Percentage Used”(已用百分比)为准。您可以使用 Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager) 查看此数值。对于 NVMe 固态硬盘，未使用的新产品显示的 Percentage Used 值为 0，而已达到保固期限的产品显示的 Percentage Used 值大于或等于一百 (100)。访问 kingston.com/wa 了解详细信息。

5. 4TB容量的产品将于2024年第四季度推出。