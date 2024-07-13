金士顿推出新款英雄联盟联名款系列存储产品

2024年7月12日，全球存储领袖金士顿在上海举办的BiliBili World 2024展会期间宣布正式推出最新款英雄联盟联名款系列存储产品，其中包括金士顿英雄联盟联名闪存盘斯莫德款、金士顿英雄联盟联名闪存盘套装库奇款、金士顿英雄联盟联名闪存盘套装提莫款、金士顿英雄联盟联名移动固态硬盘套装永恩款。

在去年，金士顿与《英雄联盟》合作，推出了一系列联名存储产品，获得了游戏玩家以及硬件发烧友们的一致好评。今年，双方再次强强联手，推出了更多英雄主题的联名存储产品。在展会期间，金士顿邀请了《英雄联盟》电竞选手ICON、著名电竞游戏解说管泽元和B站百大UP主LKs亲临现场，讲述玩家与《英雄联盟》的故事，以及高性能存储对于游戏体验的提升，并详细介绍了最新款联名存储产品。

ICON、管泽元、LKs主持联名新品发布

粉丝们对金士顿英雄联盟联名充满浓厚兴趣

作为全球深受玩家喜爱的游戏之一，《英雄联盟》在中国也有众多“铁粉”，他们不仅对游戏中一百六十多个风格各异的英雄人物属性了如指掌，丰富的物品合成系统、独创的“召唤师”技能、符文、天赋组合等等独特的游戏体验更成为玩家茶余饭后津津乐道的话题。此前，金士顿已经推出了一系列基于内存、闪存盘、移动固态硬盘的英雄联盟联名款存储产品，并获得众多玩家的喜爱和追捧，此次发布的新款英雄联盟联名款存储产品是对该系列存储产品的补充，其中不乏新英雄的加入，并且性能更为强劲的存储产品，对玩家们的工作、学习效率提升大有裨益。

Coser展示金士顿英雄联盟联名款产品

金士顿联合《英雄联盟》推出联名款存储产品，是针对玩家需求的市场反应。一直以来，同质化是每一家企业必须要面对的难题，金士顿作为全球存储领袖，依托多年的积淀，存储产品无论产能、品质、工业设计等各方面均有不同程度的优势。但是，金士顿依然选择跳出舒适圈，积极开展跨界合作、多元化发展，为用户提供更多拥有独特主题限定设计的存储产品，不仅一举打破同质化、满足用户对存储产品风格个性化的特殊需求，还开辟出一条存储产品与游戏电竞生态融合发展的新道路。

金士顿英雄联盟联名闪存盘斯莫德款

金士顿英雄联盟联名闪存盘套装库奇款

金士顿英雄联盟联名闪存盘套装提莫款

金士顿英雄联盟联名闪存盘斯莫德款、金士顿英雄联盟联名闪存盘套装库奇款、金士顿英雄联盟联名闪存盘套装提莫款，三款均基于金士顿DataTraveler SE9 G3 USB闪存盘进行定制开发。闪存盘通体采用高级暖金色金属材质，并在外壳上刻有金士顿和英雄联盟的联名LOGO。其中套装酷奇款和提莫款增加了萌趣可爱造型硅胶保护壳，让游戏中的英雄惟妙惟肖的走进现实生活当中，可以成为玩家随时随地把玩的“玩物”。金士顿DataTraveler SE9 G3 USB 闪存盘时尚的无盖式金属外壳设计，避免丢盖的烦恼，实用的钥匙环方便随时随地携带及使用;在性能方面支持USB 3.2 Gen 1 速度，读取速度最高可达220MB/s，写入速度最高可达100MB/s，能快速、方便地传输数据，是存储和分享数据的理想选择。

金士顿英雄联盟联名移动固态硬盘套装永恩款

金士顿英雄联盟联名移动固态硬盘套装永恩款，永恩是故乡剑术道场的知名弟子，偏向输出的战士英雄，其快如闪电的剑术与金士顿XS1000移动固态硬盘天然合拍。这款采用紧凑型设计的移动硬盘采用USB 3.2 Gen 2接口标准，凭借1050MB/s和1000MB/s的读写速度，以及1TB的超大容量，既可以成为工作中的生产力工具，也可以作为户外出行的移动存储助手。

《英雄联盟》在玩家中强大的影响力和高质量的粉丝群体是金士顿关注的重点，并且在电竞行业发展当中，金士顿一直扮演着极其重要的角色，不仅仅是提供高性能、高品质的存储产品，更是电竞行业的参与者与服务者。英雄联盟联名款系列存储产品是金士顿电竞文化互动和融合的产物，让玩家虚拟世界的英雄可以走进现实生活。未来，更多的玩家能够通过金士顿高性能、高品质和高颜值的存储产品感受不一样的游戏乐趣，更多的英雄将通过金士顿存储产品走进玩家们的现实世界。

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