不负“暑”光留“夏”美好 金士顿高速存储卡

暑假怎么过？去北京看升旗，去成都吃火锅，去新疆策马奔腾，去三亚探寻海底，中国地大物博、风景秀丽，总是要去体验不同的风土人情，暑假的超长假期显然就是最好的时机。旅游少不了记录沿途的人文、风景，无论是拍摄照片还是视频，摄影器材固然重要，但是也不要忽视存储卡，只有存储卡的容量和品质有充足的保证才能确保旅行圆满。否则，存储卡容量不足存储不了更多的沿途风景，品质不过关将影响图片或视频的存储质量，造成图像不完整，视频卡顿等异常。

所以，高品质、大容量的存储卡是长途旅行的必备物品，它将负责记录沿途的美好回忆。如果细问究竟要选择哪一款？那么，存储行业的领袖金士顿出品的高速存储卡就是理想的选择。

超大容量+高性能 金士顿V60存储卡

以前长途旅行，受限存储卡的容量，需要随身携带多张存储卡，容量从几十GB到几百GB不等，不仅容量不同，性能也参差不齐，甚至有一些存储卡的性能已经落伍，高性能的摄影器材拍摄的高品质影像无法全面保存或者保存时间过长，如同死机一般。而现在金士顿Canvas React Plus V60 SD存储卡将解决用户的诸多烦恼。

金士顿Canvas React Plus V60 SD 存储卡支持Class10、U3以及更高的V60、UHS-II标准，存储容量从128GB-1TB，读写速度可以达到280MB/s和150MB/s(其中128GB的读写速度为280MB/s和100MB/s)。这意味着，对于大多数用户，长途旅行只需要一张存储卡就可以满足存储需求，并且更高的性能可以胜任高端器材的需求，轻松拍摄4K视频或者高强度的摄影连拍。

对于那些对性能需求并不算苛刻，但是对容量需求较高的用户，有没有高性价比的选择呢？当然有!这就是金士顿Canvas Go!Plus SD存储卡，这款存储卡被广大用户亲切的称呼为“蓝卡”。

金士顿Canvas Go!Plus SD存储卡支持UHS-I、Class10、U3、V30标准，存储容量从64GB-1TB，读写速度可以达到170MB/s和90MB/s(其中64GB的读写速度为170MB/s和70MB/s)。显然，这款蓝卡更符合中高端用户的需求，是高性价比+大容量的理想解决方案。

性价比称王 金士顿绿卡

金士顿存储卡中能称王性价比的当属金士顿绿卡――Canvas Select Plus SD 存储卡，对于大多数用户的需求都可以轻松满足，例如拍摄1080P全高清视频或者4K超高清视频。

金士顿Canvas Select Plus SD存储卡支持UHS-I、Class10、V1、U3标准(其中64GB版本支持U1标准)，存储容量从64GB-512GB，读写速度可以达到100MB/s和85MB/s(128GB-512GB)。与以上两款相比，虽然最大容量只有512GB，但是已经可以满足绝大多数用户的需求，而且性价比更高。

金士顿这三款存储卡都有512GB及以上的容量可选，可以满足暑期长途旅行的拍摄存储需求，并且金士顿为这三款存储卡均提供了产品生命周期保固，这是对自己产品质量的莫大信心，也给予消费者用户更大的品质保证。所以，趁这个暑假选择一款适合自己的存储卡去记录祖国的大好河山和不同的风土人情吧!

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