电脑存储硬核伴侣 金士顿移动固态硬盘

【天极网DIY硬件频道】通常用户的台式电脑或者笔记本电脑的性能都可以满足当下需求，但是随着时间的推移，电脑内部的存储空间开始捉襟见肘，日常生活中拍摄的影像舍不得删除，新下载的游戏还没玩够也舍不得删除，还有诸多软件应用虽然不常用，但是也不能在需要的时候再临时下载安装，这样太麻烦了。所以，简单的升级方法就是给硬盘扩容，台式电脑有拓展空间就再加硬盘，笔记本电脑没有扩展空间就替换更大容量的硬盘。

但是，如果台式电脑用户出于各种理由不想给台式电脑拆机安装硬盘，或者笔记本电脑用户嫌重装系统、迁移数据太繁琐，还有另一个更简单的硬盘扩容方式，那就是利用金士顿推出的两款移动固态硬盘，通过电脑的USB接口(Type-A或者Type-C接口)为电脑实现便捷扩容，并且性能表现更为出色。

高效扩容兼顾移动存储

金士顿移动固态硬盘中性能更为出色的就是XS2000移动固态硬盘，这款移动固态硬盘身材小巧，只有69.54 x 32.58 x 13.5 mm，重量更是只有28.9g，采用USB 3.2 Gen 2x2标准接口，可方便的与绝大多数台式电脑或者笔记本电脑连接，或者平板电脑等其他数码设备，读写速度更是高达2000MB/s和2000MB/s(速度可能因主机的硬件、软件和使用情况不同而有差异)，其出色的性能表现足以比肩几年前的电脑中的原配固态硬盘，甚至性能表现更强劲。

而在容量方面，从500GB至4TB多种规格可选，即便当下受限预算只能添置小容量的移动固态硬盘也没关系，因为一个USB接口通过USB HUB可以支持上百个设备，所以理论上一个USB接口可以支持上百个金士顿XS2000移动固态硬盘。用户甚至可以通过移动固态硬盘为数据分类，例如生活中拍摄的影像数据、影视剧数据、游戏数据等。

主流容量兼顾高性价比

金士顿XS1000移动固态硬盘是XS2000移动固态硬盘的双胞胎兄弟，只是在颜色、容量、性能上有一些差异。金士顿XS1000移动固态硬盘采用全黑色外观，尺寸和重量几乎和XS2000大体相同，但是在规格上有差异，采用USB 3.2 Gen 2标准接口，读写速度高达1050MB/s和1000MB/s(速度同样因主机的硬件、软件和使用情况不同而有差异)，容量有1TB和2TB两种主流规格可选。相比而言，同样容量下的金士顿XS1000移动固态硬盘的性价比更高。

综上所述，金士顿两款移动固态硬盘均适合为台式电脑或者笔记本电脑进行快速扩容，无需复杂安装，即插即用。相比内置存储设备，移动固态硬盘还有便携的特性，电脑上下载的影视剧可以方便的拿到客厅利用电视机顶盒等设备在大屏幕上观看，工作中需要迁移大容量数据，这两款移动固态硬盘都可以高效完成。如果对性能需求更高，那么就选金士顿XS2000移动固态硬盘，而对价格敏感，那就选XS1000移动固态硬盘。金士顿为两款产品均提供了5年有限保固，让用户可以放心选择。

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