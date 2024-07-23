高速激战一“夏” 高性价比游戏电脑DIY方案

高性价比的游戏主机是当前绝大多数玩家以及学生用户共同的诉求，但是高性价比并不意味着低价格，毕竟心心念念的游戏还是要流畅运行的，否则一味追求低价让游戏运行不畅就得不偿失了。如果不知道如何在各种配件中找到适合自己的那一款，那么下面三套配置可以给您一些参考!暑假已经来了，抓紧时间升级电脑开启游戏之旅吧!

4000元预算 3A大作依然爽玩

4000元预算还要流畅运行3A大作其实并不难，显卡占预算的40%左右，其他尽可能选择稳定性较高的配件即可，至于处理器的选择，14代的i3处理器就足够当前应用，毕竟这款处理器的综合性能只比12代的i5略低一些。

英特尔酷睿i3-14100F的价格已经不足700元，物理4核8线程，频率3.5-4.7GHz，三级缓存12MB，基准功耗仅58W。千万别小瞧这款i3处理器，其综合性能只比12代的i5-12400略低一些而已，当前主流应用、游戏都没有太大的问题。如果未来感觉性能不足，还可以再升级高阶处理器。所以，主板的选择不仅要有稳定性还要有可升级性，优先选择支持DDR5内存的主板，技嘉 B760M D DDR5耐久M板是一款B760芯片组主板，拥有6+1+1相电源，支持12-14代酷睿处理器，即便未来升级更高性能的i5、i7等处理器也没有问题。内存方面，两条DDR5内存插槽，最高支持96GB大容量，当然还有2组PCIe 4.0x4 NVMe M.2接口用于扩展固态硬盘。

内存考虑当前预算，单条16GB内存即可，毕竟未来还有升级空间，但是现在的内存选择需要为未来升级做足考虑，因为未来升级尽可能选择相同的内存，同速度、同容量，这样稳定性，以及综合性能不会有所缺失，尤其是速度不同的内存，系统默认的运行标准是低速度的内存。所以，综合考虑Kingston FURY 超级野兽DDR5 6000 16GB内存是一个理想的选择，首先这款内存的速度比较理想达到6000MT/s，远超DDR4内存的速度，这也解释了为什么主板选择DDR5内存版本而不是DDR4内存版本;其次，这款内存是低延迟版本，CL值只有30，速度显然会更快一些;最后，Kingston FURY的品牌是品质和性能的保障，即便过1-2年再升级内存，市场上依然可以找到这款内存售卖，用户可以轻松配对。

固态硬盘的选择就是金士顿NV2 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘，这是当前点名率较高的一款固态硬盘，毕竟拥有金士顿的金字招牌，而且只需要400余元就可以获得1TB的容量，并且速度达到3500MB/s和2100MB/s的读写速度，还有三年的有限保固，让用户售后无忧。

显卡的性能很大程度决定游戏的性能，虽然现在RTX40系列爆火，但是AMD的显卡性价比更高，比如讯景 RX6750GRE 10GB 雪狼，1700多元的价格，综合性能力压RTX4060一头，而价格反而还要便宜300-400元，一条内存或者一块固态硬盘的价格就这样省出来了。显然在现阶段2000元价内，RX 6750GRE 10GB显卡暂时遥遥领先，无论性能还是性价比。

4060Ti领衔6000元级游戏主机

RTX4060Ti无疑是众多玩家心中的白月光，总感觉高高在上无法触及，实际上6000元级别的主机已经可以拥有RTX4060Ti显卡，游戏效果自然更为出众，除了爽完各类3A大作外，甚至还可以全面提升到2K画质。

高性价比的处理器，玩家们不能忽视的就是英特尔酷睿i5-12600KF，虽然这是一款12代的酷睿处理器，但是对于游戏性能而言，与13代酷睿处理器i5-13600KF或者14代酷睿处理器i5-14600KF相比差距微乎其微，但是价格却相差数百元甚至千元，这样的价差甚至够内存+固态硬盘了。至于规格，6大核4小核16线程，大核频率3.7-4.9GHz，小核2.8-3.6GHz，开学之后还可以流畅运行学习用的大型软件。与之匹配的主板选择了技嘉 B760M GAMING X AX，这款主板拥有8+1+1项供电，给K级处理器提供稳定动力，带WiFi6E和蓝牙5.3，以及新一代散热马甲，规格上支持4条DDR5内存，最大支持128GB容量内存，拥有2组PCIe 4.0x4 NVMe M.2接口，预留了充足的硬盘可升级性。

内存的选择其实相对简单，低时序的Kingston FURY 超级野兽DDR5 6400 16GB就可以满足当前的需求，当然如果预算多一点选择双条组成双通道性能更佳。这款内存的速度达到了6400MT/s，时序CL32，拥有黑色或者白色散热器，用户可按自己喜好选择。主板拥有4条内存插槽，可升级性很高，所以当前选择单条16GB或者双条16GB并不妨碍未来的升级。

预算多一些，固态硬盘的选择当然性能也会高一些。金士顿 KC3000 PCIe4.0 NVMe M.2固态硬盘1TB，读写速度达到了惊人的7000MB/s和6000MB/s。而且，采用了半高式石墨烯铝制散热器拥有出色的散热表现，确保硬盘在高性能运行时依然可以保持凉爽。

显卡方面，耕升 RTX 4060 Ti 踏雪 8G，性价比非常高的一款RTX4060Ti，虽然当前RTX4060Ti显卡的价格差异很大，但是实际性能差异却十分小，更多的是散热器等附加价值。这款显卡的性能大多数用户都有目共睹，不用再过多赘述，需要说明的是这款显卡采用第三代光追核心和第四代AI核心设计，优秀的光追效果对于很多3A大作的画质提升十分有效。在6000元级别的游戏主机中使用RTX4060Ti显卡，在游戏性能表现上几乎无人能撼动。

9000元玩家理想游戏主机

预算达到9000元，很多玩家可以轻松组装心目中的理想主机，显卡甚至可以用RTX4070横扫当前主流3A游戏，几乎可以称为民用游戏显卡的天花板。

处理器只需要选择i5-14600KF即可，毕竟当前游戏对处理器的需求并没有用户想的那么大，虽然i7甚至i9的性能确实有提升，但是再考虑提升的价格，显然i5-14600KF已经足够了。主板考虑处理器的功耗，以及未来的可升级性和附加功能，技嘉Z790-D-D5显然可以充分发挥出处理器的性能，12+1+1项供电设计，4条DDR5内存插槽最大支持7600+(OC),还有3组PCIe 4.0x4 NVMe M.2接口，可升级性绰绰有余。

既然预算充足，2条16GB的内存组成双通道32GB就成了必须。低时序的Kingston FURY 超级野兽DDR5 6800 16GBx2套条，不仅性能强劲，CL值只有34，相信未来一段时间都不用考虑升级的问题，一劳永逸的专注游戏带来的乐趣。

固态硬盘中的旗舰产品当属Kingston FURY 叛逆者PCIe4.0 NVMe M.2固态硬盘却可以轻松超过7000MB/s，其中1TB版本的读写速度达到了7300MB/s和6000MB/s，4K随机读写速度达到900000IOPS和1000000IOPS，并且这款固态硬盘还有5年有限保固。

民用游戏显卡的天花板恐怕就是RTX4070，七彩虹 战斧豪华版RTX4070以不足4000元的价格成为高性能显卡中的高性价比代表作。高端显卡几乎可以高分辨率下流畅运行高画质的3A大作，对于风景类游戏可以提升画质，对于竞技类游戏可以提升游戏帧数，适合游戏发烧友和职业游戏选手们。

无论4000元、6000元、9000元价位，三套游戏主机以稳为先，在稳定性的基础上再选择高性价比的配件，毕竟谁也不希望游戏中途蓝屏、黑屏，死机、卡顿等，优质的硬件搭配高性价比才是玩家们心中的理想配置，所以，选择适合自己的配置抓紧时间装机，暑假痛痛快快的在游戏世界中畅玩。

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